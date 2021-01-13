نقل عبلة الكحلاوي لغرفة العناية المركزة عقب إصابتها بكورونا

الأربعاء 13/يناير/2021 - 06:14 م
بوابة الفجر
مي مرسي
أصيبت الداعية الإسلامية عبلة الكحلاوي بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها إلى أحد المستشفيات، بسبب تدهور حالتها الصحية، وتم نقلها إلى غرفة العناية المركزة.

وشاركت ابنتها منشور طالبه من خلاله الجمهور للدعاء لوالدتها حيث كتبت قائله: "اللهم إني عبدك وبك أملي، وأنت رجائي؛ وسيدنا وحبيبنا وجدنا وحبيبك ونبيك المجتبى ﷺ شفيعي عندك؛ أمنا الحبيبة الغالية أمتك عبلة الكحلاوي فقيرة إلى عفوك وعافيتك ورحمتك، فاللهم بحق سيدنا محمد نبيك ﷺ وبحق اسمك الرؤوف الرحيم؛ الشافي المعافي اجعل الشفاء في جسدها، واليقين في قلبها، والنور في بصرها، والشكر في صدرها، وذكرك بالليل والنهار مابَقِيَت على لسانها، وارزقها منك رزقًا غير محظورٍ ولا ممنوعٍ. اللهم إشفها بشفائك وداوها بدوائك وعافها من بلائك وأغنها بفضلك عمن سواك واحدر عنها الأذى.
**اللهم ربنا رب الأسباب إغنها عن كل الأسباب ويسر لها عطاء الشفاء بلا حد ولا حساب تباركت وتعاليت في علاك لا إله إلا أنت الشافي الكافي المعافي لا أحد سواك".

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