إحالة العاملين ب 7 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق

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أمر الدكتور محمود الصبروط مديرعام الشباب والرياضة بالقليوبية بإحالة العاملين ب 7 مراكز شباب القليوبية للتحقيق بسبب إكتشاف تزويغهم من العمل وتغيبهم عن العمل

كان الصبروط قد كلف محمد عبد العزيز مدير ادارة خدمة المواطنين وعبد العليم حماد من العاملين بالادارة لمتابعه بعض مراكز الشباب بادارات شباب الخانكه وشبين القناطر وطوخ.

ففي اداره شباب الخانكه تمت متابعه مركز شباب سندوه والمنايل والخصوص وعرب العليقات البحريه وتبين ان هذه المراكز مفتوحه وتمارس نشاطها بشكل كامل.

اما مركز شباب كفر حمزه ومركز شباب عزبه عبد الرحمن عبد المغني ومركز شباب سرياقوس مغلقين فى اوقات العمل الرسميه

وفي اداره شباب شبين القناطر تم متابعه مركز شباب عرب جهينه وتبين أن المركز مفتوح ويمارس نشاطه بشكل كامل اما مركز شباب الشوبك وعرب الصوالحة مغلقين في اوقات العمل الرسميه ومركز شباب منيه شبين مفتوح ولا يوجد به اي احد من العاملين.

وفي اداره شباب طوخ تم متابعه مركز شباب المنزله وتبين انه مفتوح ويمارس نشاطه بشكل كامل اما مركز شباب الدير مغلق في اوقات العمل الرسميه

واوصت اللجنه جميع مراكز الشباب بتطبيق كافه الاجراءات الاحترازيه للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا على سلامه وارواح المترددين على المراكز.

وقد امر الصبروط باحالة العاملين المتغيبين للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

من ناحية أخري إجريت اليوم قرعة دورى المجموعات دور الثامية من دورى مراكز الشباب النسخة الثامنة على مستوى المحافظة حيث جاءت قرعة باللقاء فرقة "المجموعة الأولى" ( قلما _ اجهور الكبرى _كفر تصفا _ القلج ).أما "المجموعة الثانية "فتكون فرق كل من (شبلنجة _ سنديون _ بهادة_ كفر عبيان )

على أن يتم التباري بين فرق كل مجموعة علي حده بنظام دوري من دور واحد ( ذهاب فقط) علي ملعب محايد، ويكون ترتيب الفرق تنازليا بعد انتهاء المباريات ( 3 مباريات لكل فريق)،

و يصعد اول وثاني كل مجموعة الي دور الاربعة

يجري دورى مراكز الشباب برعايه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبيه.