استمرار عرض فيلم بين الجنة والأرض في سينما زاوية للأسبوع السادس

استمرار عرض فيلم بين الجنة والأرض في سينما زاوية للأسبوع السادس
الأربعاء 13/يناير/2021 - 05:07 م
مي مرسي
للأسبوع السادس على التوالي، يستمر عرض الفيلم الروائي بين الجنة والأرض للمخرجة نجوى نجار في سينما زاوية، وذلك استجابة للإقبال الجماهيري على الفيلم، وكانت عروضه قد بدأت في مطلع شهر ديسمبر من العام الماضي.
الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية عن تامر وسلمى، زوجين في الثلاثينات من العمر يعيشان في الأراضي الفلسطينية؛ بعد خمس سنوات من الزواج يتفقان على الطلاق، وفي سبيل ذلك يواجه الزوجان كثير من التعقيدات، فبعد حصول تامر على تصريح لمدة ثلاثة أيام لعبور نقاط التفتيش الإسرائيلية والذهاب إلى مدينة الناصرة لاستكمال إجراءات الطلاق في إحدى المحاكم، يفاجئ الزوجان بسر يقلب الأمور تمامًا، ويخوضان رحلة يستكشفون فيها أنفسهم وما واجهوا من خسارة وخيانة.
الفيلم تأليف وإخراج الفلسطينية نجوى نجار، وإنتاج Ustura Films، بالتعاون مع Paul Thiltges Distribution بلوكسمبورغ، وOktober Films بأيسلندا، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.
مواعيد عرض فيلم بين الجنة والأرض في سينما زاوية
الأربعاء 13 1 الساعة 3:30 مساءً
الخميس 141 الساعة 12:30 مساءً
الجمعة 151 الساعة 9:30 مساءً
السبت 161 الساعة 12:30 مساءً
الإثنين 181 الساعة 12:30 مساءً
الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية عن تامر وسلمى، زوجين في الثلاثينات من العمر يعيشان في الأراضي الفلسطينية؛ بعد خمس سنوات من الزواج يتفقان على الطلاق، وفي سبيل ذلك يواجه الزوجان كثير من التعقيدات، فبعد حصول تامر على تصريح لمدة ثلاثة أيام لعبور نقاط التفتيش الإسرائيلية والذهاب إلى مدينة الناصرة لاستكمال إجراءات الطلاق في إحدى المحاكم، يفاجئ الزوجان بسر يقلب الأمور تمامًا، ويخوضان رحلة يستكشفون فيها أنفسهم وما واجهوا من خسارة وخيانة.
الفيلم تأليف وإخراج الفلسطينية نجوى نجار، وإنتاج Ustura Films، بالتعاون مع Paul Thiltges Distribution بلوكسمبورغ، وOktober Films بأيسلندا، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.
مواعيد عرض فيلم بين الجنة والأرض في سينما زاوية
الأربعاء 13 1 الساعة 3:30 مساءً
الخميس 141 الساعة 12:30 مساءً
الجمعة 151 الساعة 9:30 مساءً
السبت 161 الساعة 12:30 مساءً
الإثنين 181 الساعة 12:30 مساءً
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