برلمانية: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أهم القطاعات التي تهم جميع شرائح المجتمع

الأربعاء 13/يناير/2021 - 04:41 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم

كشفت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن رغبتها في الإنضمام لعضوية لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، مؤكده أن قطاع الاتصالات في الوقت الحالي من أهم القطاعات التي تهم جميع شرائح المجتمع.

وأضافت "عبدالناصر" في تصريحات لها، اليوم الأربعاء، أن مِصر قادمة علي الدخول في مرحلة التحول الرقمي، لافتة إلي أنه منذ أن حدثت جائحة كورونا وأصبح لدينا مشاكل كثيرة، موضحة أن ذلك يرجع إلى الاعتماد بصورة كليه علي تنفيذ كافة الخدمات عن بُعد أو ما يمكن تسميته بـ " خدمات الأون لاين".

وأكدت النائبة، أن كافة الشعب بجميع طبقاته المختلفة يمارسون التعليم عن بُعد وبحاجه إلى أن يكون هناك خدمة انترنت جيدة وبأسعار في متناول الجميع، مشيرة إلى أن استخدام التليفون المحمول لم يعُد رفاهية وإنما أصبح من ضرورات الحياة ونحتاج إلى أن يكون لدينا شبكات جيدة تستطيع تغطية جميع المناطق وليس فقط المناطق المهمة والكبيره وإنما جميع المحافظات بكل القري.

وأشارت عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، إلي أننا لم نعُد نمتلك رفاهية الاتصال بالعالم من عدمها وإنما أصبح أمرا ضروريًا، متابعة: "طموحاتي أن يكون كل منزل في مصر يمتلك خدمة جيدة للاتصالات والإنترنت ويستطيع الدخول علي بوابة الحكومة الإلكترونية، والتعليم عن بعد، وعند تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يستطيع كل مواطن أن يعرف ملفه الصحي وكافة المستشفيات المتاحة من حيث الأماكن وعدد الأسِرة الخالية.

وأكدت "عبدالناصر" أن هذه الطموحات من الممكن أن تساهم في حل كثير من المشاكل التي نواجهها في حياتنا اليومية وستتمكن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أن يكون لها دورًا بارزًا في في حل هذة المشاكل.

أخبار تهمك

بيراميدز يعلن غياب نجم الفريق 6 شهور بسبب الإصابة

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يرفض تجديد عقد زيزو

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. خطر جديد يهدد الأهلي قبل مونديال الأندية

منذ ساعة و 14 دقيقة

جدول مباريات الدور التمهيدي الثاني لكأس مصر

منذ ساعتين

وزيرة التجارة والصناعة تزف بشرى سارة لأصحاب المشروعات الصغيرة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. السطو المسلح على سيارة ضابط بالطريق الدائري الإقليمي

منذ حوالي 3 ساعات

رمضان صبحي يحسم مصيره من العودة إلى الأهلي

منذ 43 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الأربعاء

منذ حوالي 15 ساعة

فادي فريد يتحدى الأهلي

منذ ربع ساعة

موسيماني يستقر على قائمة الأهلي النهائية في مونديال الأندية

منذ ربع ساعة

قبل الرحيل.. تفاصيل جلسة الأهلي مع جيرالدو

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الحكومة تحسم الجدل حول ارتفاع أسعار الكمامات والمطهرات

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو: الأهلي حرم الإنتاج الحربي من أهم ما يميزه

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مجلس النواب الأمريكي يصوّت على قرار يطالب بتفعيل مادة عزل ترامب

منذ حوالي 14 ساعة

تصريحات مُثيرة من مدرب إشبيلية بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتخذ قرارا هاما بشأن القناص

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:01 م

عاجل.. خطر جديد يهدد الأهلي قبل مونديال الأندية

رمضان صبحي يحسم مصيره من العودة إلى الأهلي

04:31 م

الزمالك يرفض تجديد عقد زيزو

03:00 م

قبل الرحيل.. تفاصيل جلسة الأهلي مع جيرالدو

02:57 م

موسيماني يستقر على قائمة الأهلي النهائية في مونديال الأندية

04:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض