التحقيق مع 12 من العاملين بوحدة ميانة الصحية لتغيبهم عن العمل ببني سويف

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كشفت زيارة مفاجئة لمسؤولي المتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا ببني سويف، اليوم الاربعاء، عن "تزويغ" عددًا من اطباء وممرضات الوحدة الصحية بقرية ميانة، وتم إعداد مذكرة بالجولة المفاجئة لعرضه على رئيس مركز ومدينة اهناسيا، الذي أحالها للشئون القانونية.



وتلقى نشأت معبد، القائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، تقريرًا من مدير إدارة المتابعة بالوحدة، عن تفاصيل زيارته المفاجئة للوحدة الصحية بقرية ميانة، والتي رصد خلالها تغيب 12 من الأطباء والتمريض والإداريين بالوحدة خلال مواعيد العمل الرسمية.



وجاء بالتقرير أنه اثناء زيارة مفاجئة قام بها فريق المتابعة، للوحدة الصحية بقرية ميانة، لمتابعة سير العمل والتأكد من أنضباط العاملين بالوحدة من أطباء وتمريض وتطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.



وتبين غياب 12 من الأطباء والممرضات والإداريين من العاملين بالوحدة، بينهم 9 حالات غياب خلال يوم العمل "ترك عمل بدون أذن" و3 حالات غياب من بداية يوم العمل، وتم تحرير مذكر بالواقعة واحالتها لرئيس الوحدة المحلية فقرر إحالتهم للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية لتغيبهم وعدم تواجدهم بالعمل.



كما تضمن جهود الوحدة المحلية، اليوم الاربعاء، حملة قادها نشأت معبد، رئيس الوحدة المحلية ونائبيه "علي حماد وعلاء الصغير" لرفع الإشغالات والباعة الجائلين من شوارع المدينة لمنع تكدسها بشوارع المدينة، خلال يوم السوق الإسبوعي، وذلك لتيسير حركة المرور أمام المواطنين.



كما نفذت الوحدة المحلية حملات نظافة بمناطق متفرقه من المدينة وتم رفع 95 طن من كميات القمامة ونقلها لمصنع تدوير القمامه بسمسطا، وقام قسم صيانة الكهرباء بالوحده بصيانة 80 كشاف إنارة بطريق "العواونة إهناسيا" ومنطقة تقسيم عبدالحسيب.



كما قامت الوحده المحلية لقرية قاي بأعمال الصيانة لـ50 كشاف إنارة بطريق "إهناسيا قاي" وداخل القرية وتم المرور علي الوحدة الصحية والجمعية الزراعية بمنيل غيضان، وتم اتخاذ الاجراءات ضد المتغيبين ومراجعة الإلتزام بالاجراءات الاحترازية.