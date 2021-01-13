وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم يودع سفير العراق لدى المملكة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 04:40 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

نيابة عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، استقبل وكيل الوزارة لشؤون المراسم المكلف مشاري بن علي بن نحيت، في الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية العراق لدى المملكة قحطان الجنابي، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى المملكة.

ونقل وكيل الوزارة لشؤون المراسم المكلف تحيات سمو وزير الخارجية وتثمينه للجهود الطيبة التي بذلها السفير في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، متمنيا له كل التوفيق والسداد، ولجمهورية العراق الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار.

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