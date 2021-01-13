تعرف على تفاصيل أول سينجل لأحمد إبراهيم

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أعلن الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، دخوله عالم الغناء كمطرب للمرة الأولي وذلك بعد مشاركته في توزيع عدد كبير من أهم أغاني نجوم الوطن العربي.



ويتعاون إبراهيم في الأغنية الجديدة مع المنتج وليد منصور، حيث نشر صورة تجمعهما عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبا بتعليق، "أول سينجل بصوتي قريبًا باذن الله دعواتكم".



جدير بالذكر أن الأغنية بعنوان "أخر سهرة" من تأليف نادر عبد الله، وألحان شريف بدر.



