نوير يتمسك بأمل حصول المانيا على يورو 2020

الأربعاء 13/يناير/2021 - 04:28 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
أعرف مانويل نوير حارس مرمى منتخب ألمانيا عن ثقته الكبيرة في الحصول على بطولة يورو 2020 وذلك بعد الهزيمة القوية التي تعرض لها المانشافت على يد إسبانيا بنتيجة 6-0 في ختام مبارياتهم بالتصفيات.


وجاءت الخسارة في شهر نوفمبر الماضي لحساب مباريات الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى لبطولة دوري أمم أوروبا إلى أن نوير يرى أن الفرصة مواتية لحصد اللقب.


جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها أن المنتخب يمتلك كافة المقومات التي تمكنهم من الحصول على البطولة التي تأجلت للعام الجاري بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد 2020.

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