إيقاف محمد العويس حارس مرمى أهلي جدة مباراتين

الأربعاء 13/يناير/2021 - 04:28 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
قررت لجنة الإنضباط والأخلاق بالإتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف محمد العويس حارس مرمى فريق نادي أهلي جدة مباراتين وإلزامه دفع مبلغ 20 ألف ريال كغرامة مالية.


جاء ذلك وفق ثبوت مخالفة العويس لبعض المواد الخاصة بالعقوبات حيث لا يمكنه المشاركة في أول مباراتين في جميع المسابقات الرسمية.


بالتالي تأكد غياب العويس عن قمة مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم الجمعة القادمة ضد الهلال بالإضافة إلى مباراة أبها في الجولة الرابعة عشر.

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