وزير الاوقاف ورئيس جامعة عين شمس يوقعان بروتوكول تعاون لتدريب الائمه والواعظات

الأربعاء 13/يناير/2021 - 04:25 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
وقع اليوم الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف والاستاذ الدكتور محمود شوقي المتيني رئيس جامعه عين شمس بروتوكول تعاون بين وزاره الاوقاف وجامعه عين شمس لتدريب الائمه والواعظات بحضور الأستاذ الدكتور هشام تمراز القائم بعمل نائب رئيس الجامعه لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقد اتفق الطرفان على عقد دورات تدريبيه للسادة الائمة والواعظات بالتعاون مع جامعه عين شمس في مجالات اللغه العربيه وآدابها علي أن تتضمن ( النحو - البلاغة - الأساليب الأدبية). 

بالإضافة إلي دورة الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع ودوره أخرى في المهارات الإعلاميه، على أن يتم التدريب بمقر الكليات التي يتم الاتفاق عليها مع اداره جامعة عين شمس، وتتكفل الجامعه بتوفير أعضاء هيئه التدريس المتميزين في كل مجال وتخصص من المجالات المتفق عليها وتتحمل وزاره الاوقاف صرف بدل المحاضرات الخاصة بالمحاضرين وفق لوائحها الماليه على ان لا يتم اسناد اكثر من محاضره لعضو هيئه التدريس في اليوم الواحد.

وفي نهاية اللقاء تم تبادل الهدايا الدروع والتقاط الصور التذكارية.

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