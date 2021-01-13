تطورات عودة نجم ريال مدريد إلى الدوري الألماني

الأربعاء 13/يناير/2021 - 04:29 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

ذكرت تقارير صحفية عالمية أن آينتراخت فرانكفورت الألماني أعلن عن آخر تطورات المفاوضات الحالية مع ريال مدريد الإسباني بشأن استعارة نجمه الصربي لوكا يوفيتش.

وأفادت شبكة  سكاي سبورت العالمية بأن النجم الصربي أصبح قريبًا من العودة إلى فرانكفورت مجددًا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي و أن فرانكفورت لن يدفع أي مقابل مادي من أجله.

وأشارت الشبكة العالمية إلى أن النجم الصربي البالغ من العمر 23 عامًا كان قد رحل عن صفوف فرانكفورت في صيف 2019 لينضم إلى ريال مدريد مقابل 60 مليون يورو.
وألمحت الشبكة العالمية أن يوفيتش فشل في تثبيت أقدامه داخل ملعب سانتياجو برنابيو إذا اكتفى بتسجيل هدفين فقط على مدار موسم ونصف.

و قال فريدي بوبيتش المدير الرياضي للنادي الألماني في تصريحات نقلتها الشبكة  العالمية":  بعض التفاصيل القليلة مازالت تنقصنا، لهذا يمكنني القول على الملأ بأننا اقتربنا من إتمام الصفقة".

واختتم بوبيتش تصريحاته قائلًا: "عودة يوفيتش ستكون على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر بشكل مبدئي ".

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