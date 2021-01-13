أول ظهور لابنة نهى العمروسي بعد إخلاء سبيلها في قضية الفيرمونت

الأربعاء 13/يناير/2021 - 04:45 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

نشرت الفنانة نهى العمروسى، صورة لها مع ابنتها بعد اخلاء سبيلها في قضية الفيرمونت، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ليكون ذلك أول ظهور لابنتها.

وعلقت نهى العمروسي، على الصورة قائلة: "مش عارفة أشكركم إزاي على دعواتكم اللي من القلب، حتي وأنتم بتهنوني بعيد ميلادي حاسة بفرحة قلوبكم ليّا أنا وبنتي، الحقيقة إن أحلى هدية عيد ميلاد جاتلي في حياتي كانت من ربنا، لإنه رجع لي بنتي في حضني تاني، الحمد والشكر لله بلا حدود".

في سياق متصل، قررت النيابة العامة إخلاء سبيل المتهمين سيف الدين أحمد، ونازلي مصطفى، على ذمة التحقيقات في قضية "الفيرمونت".

عن تفاصيل إخلاء السبيل، قال طارق العوضي، محام نازلي، ابنة الفنانة نهى العمروسي، إنها كانت شاهدة على الواقعة وتم سؤالها منذ 5 شهور باعتبارها شاهدة، وتم استدعائها من مكتب النائب العام، لافتًا أنه كان هناك شابان فقط متهمين بواقعة الاغتصاب وهرب 3 آخرين وتم القبض عليهم بواسطة الانتربول الدولي وترحيلهم من لبنان وهم محبوسون حاليًا على ذمة القضية ليصل عدد المحبوسين إلى 5 أشخاص.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أنه كانت هناك حالة من اللغط في هذه الواقعة بعد ارتباطها بواقعة أخرى: «90% تقريبا مما نشر على المواقع الأخبارية والسوشيال ميديا باستثناء بيانات النائب العام، لم يكن له علاقة بأوراق القضية من قريب أو بعيد وأنا كنت بقرأ معلومات وأنا شغال في القضية وبضحك وقريت خبر مرة أن نازلي اترحلت لسجن القناطر واستقبلتها سما المصري وهي مراحتش سجن القناطر أساسا».

أول ظهور لابنة نهى العمروسي بعد إخلاء سبيلها في قضية الفيرمونت
أول ظهور لابنة نهى العمروسي بعد إخلاء سبيلها في قضية الفيرمونت

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