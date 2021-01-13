جامعة حلوان تعلن فتح باب التقدم للدراسات العليا بكليات الجامعة



وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث على أن يكون التقدم بالكلية إلكترونيًا.



وقد تم تحديد مجموعة من الشروط والأوراق اللازمة للقبول وهى:

1- شهادة المؤهل + معادلة لخريجى الجامعات الغير حكومية من المجلس الأعلى للجامعات.

2- بيان تقديرات.

3- أصل شهادة الميلاد.

4- صورة البطاقه الشخصية.

5- عدد (٦) صور شخصية.

6- الموقف من التجنيد للذكور.

7- شهادة حسن سير وسلوك.

8- موافقة جهة العمل على التفرغ للدراسة.



أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة حلوان عن فتح باب التقدم للالتحاق بالدراسات العليا بكليات الجامعة بمراحلها الثلاث ( دبلوم- ماجستير- دكتوراه) للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١ وذلك حتى ٧ فبراير ٢٠٢١.