رمضان صبحي يحسم مصيره من العودة إلى الأهلي

الأربعاء 13/يناير/2021 - 04:31 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
رفض رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز التحدث في إمكانية عودته للأهلي مرة أخرى، مؤكدًا أنه يضع كامل تركيزه مع الفريق السماوي بعدما تعاقد معه بداية من الموسم الجاري.

وأكد رمضان صبحي خلال جلسته مع زملائه في الفريق، أنه يركز مع فريقه فقط ولا يلتفت لمحاولات تشتت ذهنه من جانب السوشيال ميديا.

وتحدث هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز، خلال تصريحات عبر قناة صدى البلد عن إمكانية رحيل رمضان صبحي، أن هناك بعض الأحاديث لا ينبغي الرد عليها وهذه من بينها.

وتابع هاني سعيد، أن رمضان صبحي بدأ يستعيد لياقته مع بيراميدز، والقادم أفضل للاعب رفقة الفريق السماوي.

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