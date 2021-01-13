الأهلي يتخذ قرارا هاما بشأن القناص

الأربعاء 13/يناير/2021 - 04:29 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر

استقرت إدارة الأهلي على تعديل عقد محمد شريف مهاجم الفريق بعد تألقه خلال الفترة الماضية.

وينتهي عقد شريف مع الأهلي في يناير المقبل، ويحق له التوقيع لأي فريق دون الرجوع لإدارة المارد الأحمر.

وقال المصادر، أن الكابتن محمود الخطيب كلف سيد عبدالحفيظ بملف تجديد محمد شريف نظرا للعلاقة الجيدة التي تجمع اللاعب بمدير الكرة.

وأضافت، أن إدارة المارد الأحمر استقرت على وضع اللاعب ضمن الفئة الثانية بالفريق بدلا من الثالثة، بعد تألقه خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت، أن شريف سيجدد تعاقده لموسم 2025 على أن يحصل على 8 مليون جنيه في أول موسم تزيد نصف مليون جنيه سنويا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي في المباراة التي ستجمع بينهما الثلاثاء القادم في سابع جولات الدورى العام.

أخبار تهمك

وزيرة التجارة والصناعة تزف بشرى سارة لأصحاب المشروعات الصغيرة

منذ حوالي 9 ساعات

رونالدينيو يحرم كريستيانو رونالدو من برشلونة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

الحكومة تحسم الجدل حول ارتفاع أسعار الكمامات والمطهرات

منذ ساعتين و 30 دقيقة

فضيحة جديدة لنجم مانشستر سيتي

منذ ساعة و 8 دقيقة

قبل الرحيل.. تفاصيل جلسة الأهلي مع جيرالدو

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يرفض تجديد عقد زيزو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السطو المسلح على سيارة ضابط بالطريق الدائري الإقليمي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

بيراميدز يعلن غياب نجم الفريق 6 شهور بسبب الإصابة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. خطر جديد يهدد الأهلي قبل مونديال الأندية

منذ 35 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الأربعاء

منذ حوالي 14 ساعة

تحديد موعد سفر الأهلي إلى للمشاركة في مونديال الأندية

منذ ساعة و 8 دقيقة

تصريحات مُثيرة من مدرب إشبيلية بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مجلس النواب الأمريكي يصوّت على قرار يطالب بتفعيل مادة عزل ترامب

منذ حوالي 13 ساعة

ميدو: الأهلي حرم الإنتاج الحربي من أهم ما يميزه

منذ حوالي 11 ساعة

جدول مباريات الدور التمهيدي الثاني لكأس مصر

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. ربيع ياسين يقترب من تدريب الاسماعيلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:00 م

الزمالك يرفض تجديد عقد زيزو

عاجل.. خطر جديد يهدد الأهلي قبل مونديال الأندية

04:01 م

عاجل.. السطو المسلح على سيارة ضابط بالطريق الدائري الإقليمي

01:52 م

قبل الرحيل.. تفاصيل جلسة الأهلي مع جيرالدو

02:57 م

الحكومة تحسم الجدل حول ارتفاع أسعار الكمامات والمطهرات

02:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض