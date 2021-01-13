الأهلي يتخذ قرارا هاما بشأن القناص

استقرت إدارة الأهلي على تعديل عقد محمد شريف مهاجم الفريق بعد تألقه خلال الفترة الماضية.

وينتهي عقد شريف مع الأهلي في يناير المقبل، ويحق له التوقيع لأي فريق دون الرجوع لإدارة المارد الأحمر.

وقال المصادر، أن الكابتن محمود الخطيب كلف سيد عبدالحفيظ بملف تجديد محمد شريف نظرا للعلاقة الجيدة التي تجمع اللاعب بمدير الكرة.

وأضافت، أن إدارة المارد الأحمر استقرت على وضع اللاعب ضمن الفئة الثانية بالفريق بدلا من الثالثة، بعد تألقه خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت، أن شريف سيجدد تعاقده لموسم 2025 على أن يحصل على 8 مليون جنيه في أول موسم تزيد نصف مليون جنيه سنويا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي في المباراة التي ستجمع بينهما الثلاثاء القادم في سابع جولات الدورى العام.