"السلع التموينية" تعلن عن أول مناقصة لتوريد زيت الطعام في 2021

الأربعاء 13/يناير/2021 - 04:44 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن مناقصة رقم (1) لسنة 2021 لتوريد زيت خليط (صويا-عباد) معبأ فى عبوات 1 لتر لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية من شركات التكرير والتعبئة وفقاً لكراسة الشروط والمواصفات التى يمكن الحصول عليها من الهيئة العامة للسلع التموينية بالعنوان 99 شارع القصر العينى - القاهرة  (مقابل 500 جنيه للكراسة).

- يتم تلقى العروض وفض المظاريف يوم الاثنين الموافق 18/1/2021 الساعة الواحدة ظهراً.

- يجب ان يحتوي المظروف الفني علي اصل كراسة الشروط معتمدة ومختومة من المورد وضمان أبتدائى بمبلغ خمسمائة الف جنيهاً.

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