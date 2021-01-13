"السلع التموينية" تعلن عن أول مناقصة لتوريد زيت الطعام في 2021

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن مناقصة رقم (1) لسنة 2021 لتوريد زيت خليط (صويا-عباد) معبأ فى عبوات 1 لتر لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية من شركات التكرير والتعبئة وفقاً لكراسة الشروط والمواصفات التى يمكن الحصول عليها من الهيئة العامة للسلع التموينية بالعنوان 99 شارع القصر العينى - القاهرة (مقابل 500 جنيه للكراسة).





- يتم تلقى العروض وفض المظاريف يوم الاثنين الموافق 18/1/2021 الساعة الواحدة ظهراً.





- يجب ان يحتوي المظروف الفني علي اصل كراسة الشروط معتمدة ومختومة من المورد وضمان أبتدائى بمبلغ خمسمائة الف جنيهاً.