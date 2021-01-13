إيران تسجل 97 وفاة و6317 إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:56 م
إيران
إيران
وكالات

رصدت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، 97 وفاة و6317 إصابة جديدة بكورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

وبحسب وزارة الصحة الإيرانية، ارتفع إجمالي الإصابات إلى نحو 1.305 مليون.

 

وقد أفادت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 56457.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

 

 

 

 

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