تأجيل دعوى غلق صيدليات رشدى لمخالفتها القانون لـ 10مارس

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:49 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من الصيدلي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت، والتى طالبا فيها بإلغاء قيد ومحو وشطب السجل التجاري لشركة صيدليات رشدى، رقم 49659 استثمار، لمخالفتها قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وتنفيذا للأحكام القضائية للمرافعة بجلسة ١٠ مارس المقبل.

وجاء في صحيفة الدعوى التى حملت رقم 57217 لسنة 73 أن مهنة الصيدلة عانت من احتكارات وتلاعبات القلة التي ضربت عرض الحائط بقوانين وأخلاقيات مهنة الصيدلة وتحايلت وسلكت كل السبل الملتوية للالتفات على المحظورات التي جاء بها قانون الصيادلة.

وأضافت الدعوى، أن تلك المحظورات التي أيدتها المحكمة الدستورية العليا والتي شُرعت حماية لجموع الصيادلة ومصالح الوطن حظرت امتلاك أكثر من صيدليتين ووضعت أسس أخلاقيات المهنة ومنع المضاربة والمزاحمة والاحتكارات.

أخبار تهمك

عاجل.. مجلس النواب الأمريكي يصوّت على قرار يطالب بتفعيل مادة عزل ترامب

منذ حوالي 13 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الأربعاء

منذ حوالي 14 ساعة

رونالدينيو يحرم كريستيانو رونالدو من برشلونة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

تحديد موعد سفر الأهلي إلى للمشاركة في مونديال الأندية

منذ ساعة

تصريحات مُثيرة من مدرب إشبيلية بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ربيع ياسين يقترب من تدريب الاسماعيلي

منذ ساعة

جدول مباريات الدور التمهيدي الثاني لكأس مصر

منذ ساعة و 21 دقيقة

وزيرة التجارة والصناعة تزف بشرى سارة لأصحاب المشروعات الصغيرة

منذ حوالي 9 ساعات

فضيحة جديدة لنجم مانشستر سيتي

منذ ساعة

بيراميدز يعلن غياب نجم الفريق 6 شهور بسبب الإصابة

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يرفض تجديد عقد زيزو

منذ ساعة و نصف

عاجل.. خطر جديد يهدد الأهلي قبل مونديال الأندية

منذ نصف ساعة

ميدو: الأهلي حرم الإنتاج الحربي من أهم ما يميزه

منذ حوالي 11 ساعة

قبل الرحيل.. تفاصيل جلسة الأهلي مع جيرالدو

منذ أقل من ساعتين

الحكومة تحسم الجدل حول ارتفاع أسعار الكمامات والمطهرات

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. السطو المسلح على سيارة ضابط بالطريق الدائري الإقليمي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:00 م

الزمالك يرفض تجديد عقد زيزو

عاجل.. خطر جديد يهدد الأهلي قبل مونديال الأندية

04:01 م

عاجل.. السطو المسلح على سيارة ضابط بالطريق الدائري الإقليمي

01:52 م

قبل الرحيل.. تفاصيل جلسة الأهلي مع جيرالدو

02:57 م

الحكومة تحسم الجدل حول ارتفاع أسعار الكمامات والمطهرات

02:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض