القضاء الإدارى يلزم "السياحة" بإستعادة مبالغ رسوم تكرار العمرة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:48 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكما بإلزام وزارة السياحة بأن ترد المبالغ الذى سددها أحد المعتمرين كرسوم لتكرار العمرة، في الدعوي التي حملت رقم 10680 لسنة 74ق، والمقامة من الهيثم هشام سعد المحامي، باستعادة الأموال التي سددها موكلة هانى عبد الله الدسوقي.

وأكد الهيثم هاشم سعد المحامي والناشط الحقوقي، أن حكم المحكمة تضمن قبول الدعوي المرفوعة من موكله، وألزمت وزارة السياحة برد المبلغ الذي سبق وسدده موكله عام 2019م كرسوم لأدائه لتكرار شعيرة العمرة.

وأضاف سعد أن المحكمة قد استندت في حكمها إلى الدعوي التي رقم 26543، والتي سبق ورفعها مطالبا فيها بإلغاء قرار وارزة السياحة بفرض رسوم على من سبق له أداء شعيرة العمرة وإلغاء ما ترتب عليها من آثار.

وجاء في قرار المحكمة أن إلغاء قرار وزارة السياحة قد جعل قرار الجهة الإدارية بتحصيل رسوم العمرة يستند إلى ما هو ليس بحق لها، بما يتعين عليها رده. الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام جهة الإدارة بأن ترد للمدي المبلغ الذي سبق تحصيله كرسوم لتكرار العمرة.

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