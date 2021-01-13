متحدث اللجنة الطبية لمونديال اليد: الدولة وضعت خطة تأمين طبي كاملة للبطولة

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قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة ومتحدث اللجنة الطبية لمونديال اليد، إن استضافة مصر لكأس العالم لكرة اليد في ظل الظروف الراهنة تحدٍ كبير جدًا، وحرصًا من الدولة على سلامة جميع ضيوفها ولنجاح هذا الحدث العالمي وتأمين كافة فاعليات البطولة بصورة تليق بمصر ومكانتها، الدولة ممثلة في وزارة الصحة وضعت خطة تأمين طبي شاملة، واللجنة الطبية بالوزارة تشرف على تنفيذها.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن أهم محاور هذه الخطة تتمثل في تطبيق سياسة المجموعة المغلقة، وهي مجموعة ثابتة من العاملين بالفنادق والفرق الطبية تكون مصاحبة للفرق الرياضية بفنادق الإقامة، مع التحرك بمسارات واضحة ومعروفة وتحت إشراف فرق الطب الوقائي، وغلق الفندق كاملًا منذ لحظة وصول وحتى مغادرتهم.



وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة ومتحدث اللجنة الطبية لمونديال اليد، أنه لا يسمح بدخول أحد للبلاد إلا بعد إجراء تحليل PCR، ويتم عمل مسحة لجميع الأجانب كل 72 ساعة، لافتًا إلى أن هناك 80 سيارة إسعاف مجهزة لتأمين البطولة تم توزيعهم بمحيط الاستادات الرياضية ومكان إقامة الفرق الرياضية، وهناك خطة إخلاء طارئة حال وجود أي حالات اشتباه لنقلها لمستشفيات محددة.، وهناك عيادات مجهزة داخل جميع الفنادق التي تستضيف المنتخبات المشاركة بكأس العالم، مؤكدًا أنه تم مراجعة جميع الاجراءات الاحترازية استعدادًا لكأس العالم لكرة اليد.

