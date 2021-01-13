عاجل.. ربيع ياسين يقترب من تدريب الاسماعيلي

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء إقتراب الكابتن ربيع ياسين المدير الفني السابق لمنتخب مصر للشباب من تولي قيادة الإسماعيلي.


وعلم الفجر الرياضي من مصدر داخل إدارة الدراويش أن ربيع ياسين تصدر القائمة المرشحة لتولي المهمة والتي ضمت ثلاثة مدربين أجانب وبعض الأسماء المصرية.


ويميل المهندس إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلي في إختيار ربيع ياسين بسبب رغبته الكبيرة في بناء جيل جديد للدراويش ومنح فرصة لظهور أكثر من لاعب شاب ما يتوافق مع ياسين الذي يجيد وبوقوة التعامل مع تلك المرحلة.

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