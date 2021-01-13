مينا مسعود سفير "اتكلم عربي" يزور الأهرامات.. ويصرح: مصر أعظم الدول

قال النجم المصري مينا مسعود، إنه يحرص مع كل زيارة لمصر على رؤية الأهرامات وتعد تلك الزيارة هي الثالثة له للأهرامات.





جاء ذلك في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين وزارتي السياحة والآثار والهجرة للترويج للسياحة المصرية خارجيا، حيث زار النجم المصري العالمي مينا مسعود بطل فيلم ديزني الشهير "علاء الدين"، خلال زيارته لمنطقة الأهرامات بالجيزة، ضمن برنامج زيارته لمصر الذي يضم زيارة عدد من المعالم السياحية البارزة.





وأكد مسعود أنه مازال يحتفظ بنفس المشاعر حيث يكن لها إعجابا شديداً بما يراه من عظمة بناء الأهرامات وما صنعه أجداده المصريين من إعجاز هندسي فاق قدرة الكثيرين على تفسيره حتى الآن رغم التطور الهندسي الكبير، إلا أن هذا البناء الضخم مازال يحتفظ بأسراره ويبقي على مكانته كأحد أهم المعالم الأثرية في العالم.





وصرح مسعود، خلال زيارته، أن مصر تظل بالنسبة له أعظم بلد في الدنيا، وزيارته لها تعد واجب على كل من حقق نجاحا بالخارج، وقال: "دورنا أن نروج لمعالم مصر السياحية"، كما حرص على التقاط صورا ومقاطع فيديو مصورة لنشرها عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، معربًا فيها عن فخره واعتزازه بمصريته وانتمائه لتلك الحضارة العريقة.





ووصل إليه النجم المصري من مكانة وشهرة عالمية، وهو ما يؤكد على وطنية هذا الشاب المصري الذي لم يتوانى عن خدمة مصر فقد كان أحد المشاركين بمبادرات وزارة الهجرة، وأول سفير للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" التي تهدف للحفاظ على الهوية الوطنية المصرية، وقد دعّم المبادرة بمقطع مصور حث فيه شباب المصريين بالخارج على التحدث باللغة العربية والحفاظ على لهجتنا المصرية التي من شأنها الحفاظ على هويتنا وتراثنا.



