مذكرة تفاهم ثلاثية بين الأكاديمية العربية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية والعمل العربية

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
وقعت اليوم الإربعاء الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والمنظمة العربية للتنمية الإدارية منظمة العمل العربية مذكرة تفاهم في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ووقع على الاتفاقية من جانب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية ومن جانب المنظمة العربية للتنمية الإدارية، معالى الدكتور ناصر الهتلان القحطانى بصفته المدير العام للمنظمة العربية ومن جانب منظمة العمل العربية، فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية.

وشهد مراسم توقيع مذكرة التفاهم معالي الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية، السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية الوزير مفوض محمد خير مدير إدارة المنظمات والاتحادات بالجامعة.

وتأتي مذكرة التفاهم انطلاقا من الأهداف المشتركه لكل من المنظمه العربيه للتنميه الإدارية ومنظمة العمل العربية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجا والنقل البحري فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلوم والتكنولوجيا ومساهمة في تحقيق أهداف التنمية تحقيقا للتنميه الشامله والمستدامة بنا يخدم إستراتيجية العمل العربي المشترك.
مذكرة تفاهم ثلاثية بين الأكاديمية العربية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية والعمل العربية
مذكرة تفاهم ثلاثية بين الأكاديمية العربية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية والعمل العربية
مذكرة تفاهم ثلاثية بين الأكاديمية العربية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية والعمل العربية
مذكرة تفاهم ثلاثية بين الأكاديمية العربية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية والعمل العربية
مذكرة تفاهم ثلاثية بين الأكاديمية العربية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية والعمل العربية
مذكرة تفاهم ثلاثية بين الأكاديمية العربية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية والعمل العربية

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