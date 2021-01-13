خطوات الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الـ 500 جنيه للدفعة الخامسة شهر يناير 2021 من خلال موقع القوى العاملة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:27 م

خطوات الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الـ 500 جنيه للدفعة الخامسة شهر يناير 2021 من خلال موقع القوى العاملة

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة لكثرة البحث من قبل العديد من المواطنين المصريين المستفيدين من منحة العمالة الغير منتظمة، حرصنا على التوضيح عن كل ما يخص الأمر من خلال السطور القثادمة وبخطوات سهلة وميسرة للجميع.

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الـ 500 جنيه
ينتظر الأن عدد كبير من المتضررين من أحداث فيروس كورونا المستجد الذي انتشر في البلاد، الإعلان عن موعد صرف الدفعة الخامسة من منحة العمالة الغير منتظمة “عمال اليومية” ومحدودي الدخل، وذلك تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي تزامننا مع الأزمة لتوفير الحياة الكريمة للمواطن بصرف 500 جنية لمدة ثلاث شهور لكل دفعة، والتي من المتوقع ضخ المبالغ في ماكينات الصرف خلال تلك الأيام.

خطوات الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة
- الدخول على موقع وزارة القوى العاملة (اضغط هنا).
- اختيار “المستفدين من منحة العمالة غير المنتظمة”.
- الضغط على استعلام.
- وطريقة اخرى للإستعلام عن المنحة عن طريق ارسال رسالة نصية على الخط الساخن 142.
- أو من خلال الاتصال هاتفيا بأرقام هواتف القوى العاملة الأرضية الثابت.

خطوات الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الـ 500 جنيه للدفعة الخامسة شهر يناير 2021 من خلال موقع القوى العاملة

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