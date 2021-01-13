



digital.gov.eg رابط اضافة مواليد جديدة على بطاقة التموين 2021 عبر بوابة مصر الرقمية (وزارة التموين)





اضافة مواليد جديدة على بطاقة التموين 2021 الأمر الذي طال إنتظارة كثيرا من مستحقي الدعم في مصر حتى يتمكنوا من زيادة الدعم الذي يعد مساعدة في ظروف المعيشة، القرار الذي أعلنت عنه وزارة التموين والتجارة الخارجية بالسماح لإضافة المواليد على بطاقات التموين، ومنذ اعلان هذا القرار تزاد البحث عن كيفية التسجيل والخطوات وهل يحتاج الأمر الذهاب لمكاتب التموين أم لا، وردا على كل هذة التسائلات أكدت الوزارةأنه يمكن التسجيل من خلال بوابة مصر الرقمية.





اضافة المواليد على بطاقة التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الخارجية أنه يمكن الأن للمواطنين اضافة المواليد على بطاقات التموين، حتى يتم الفحص وصرف التموين للفئات المستحقة وهم ” محدودي الدخل، الحاصلين على معاش تكافل وكرامة، المطلقات، والأرامل”.





خطوات اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

- الدخول على بوابة مصر الرقمية ( اضغط هنا ).

- ثم يتم كتابة أسم صاحب البطاقة ورقم البطاقة .

- ملء البيانات الخاصة بالمواليد من اسم وتاريخ ميلاد.

- التأكد من صحة البيانات التي تم ادخالها.

- وأخيرا الضغط على تسجيل .



