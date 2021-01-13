التفاصيل الكاملة بشأن التطعيم الشامل في روسيا بلقاح سبوتينك v

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:23 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
في ظل الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تشهد روسيا حملة تطعيم شاملة، يوم الاثنين المقبل، بلقاح (سبوتنيك V) ضد الوباء اللعين.

ويرصد "الفجر"، تفاصيل التطعيم الشامل في روسيا بلقاح (سبوتينك v).

تطعيم شامل في روسيا
أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوامره ببدء حملة تطعيم شاملة ضد فيروس كورونا بداية من الاثنين المقبل في كل روسيا.

ووصف بوتين، اللقاح الروسي (سبوتنيك V) ضد فيروس كورونا بأنه الأفضل في العالم، لكنه أكد أنه من الضروري فهم كيفية عمله في ظروف العديد من السلالات المتغيرة للفيروس.

تطعيم الأكثر عرضة لكورونا
وكانت روسيا، بدأت برنامج التطعيم ضد كورونا، للأشخاص الأكثر عرضة لخطر الفيروس، وذلك باستخدام لقاحها المطور Sputnik V، والذي تم تسجيله في أغسطس.

ويقول المطورون إن اللقاح فعال بنسبة 95٪ ولا يسبب أي آثار جانبية كبيرة، لكنه لا يزال يخضع لاختبارات جماعية.

تطعيم كبار السن 
وسبقها، سجلت السلطات الروسية، كبار السن الذين يبلغ عمرهم 60 فيما فوق، للبدء في تطعيهم اللقاح الروسي "سبوتينك في".
 
واستطاعت وزارة الصحة الروسية، الحصول على ترخيص في 30 يونيو الماضي، لإجراء الاختبارات السريرية للقاح السائل والجاف، الذي صممه مركز (جيمالي) بالتعاون مع (معهد البحوث العلمي المركزي رقم 48) التابع لوزارة الدفاع.

ويقول النائب الأول لوزير الدفاع الروسي روسلان تساليكوف، إن المختصون العسكريون والعلماء، قاموا بإجراء التقييمات النهائية لنتائج اختبار اللقاح الجديد"، مشيرًا إلى أن كل المتطوعين بخير وقد حصلوا على المناعة ضد الفيروس، وبهذا يمكن القول إن أول لقاح، بات جاهزًا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لقاح سبوتينك تطعيم شامل الفجر السلطات الروسيه اختبار اللقاح

أخبار تهمك

تصريحات مُثيرة من مدرب إشبيلية بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السطو المسلح على سيارة ضابط بالطريق الدائري الإقليمي

منذ أقل من ساعتين

مرشح برشلونة يوعد الجماهير بصفقة مبابي

منذ 41 دقيقة

وزيرة التجارة والصناعة تزف بشرى سارة لأصحاب المشروعات الصغيرة

منذ حوالي 8 ساعات

قبل الرحيل.. تفاصيل جلسة الأهلي مع جيرالدو

منذ ساعة الا ربع

رونالدينيو يحرم كريستيانو رونالدو من برشلونة

منذ أقل من ساعتين

موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

منذ حوالي 23 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الأربعاء

منذ حوالي 14 ساعة

بيراميدز يعلن غياب نجم الفريق 6 شهور بسبب الإصابة

منذ حوالي 4 ساعات

3 أسباب وراء نجاح أتلتيكو مدريد

منذ أقل من ساعة

ميدو: الأهلي حرم الإنتاج الحربي من أهم ما يميزه

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. مجلس النواب الأمريكي يصوّت على قرار يطالب بتفعيل مادة عزل ترامب

منذ حوالي 12 ساعة

بيان رسمي.. الزمالك يكشف حقيقة هدم سور النادي

منذ ساعة و 13 دقيقة

الحكومة تحسم الجدل حول ارتفاع أسعار الكمامات والمطهرات

منذ أقل من ساعتين

جدول مباريات الدور التمهيدي الثاني لكأس مصر

منذ نصف ساعة

الزمالك يرفض تجديد عقد زيزو

منذ 43 دقيقة

موضوعات متعلقة

موسكو تعلن جاهزية أول لقاح روسي ضد كورونا

يُسجل 12 أغسطس.. ماذا تعرف عن أول لقاح روسي محتمل ضد كورونا؟

لم يمر بمرحلة التجارب الثالثة.. مفاجآت بشأن لقاح كورونا الروسي المنتظر

لقاح كورونا ليس جاهزًا.. الحرب تشتعل في روسيا

بعد تسجيل "سبوتينك 5".. هل تنتج مصر وروسيا لقاحا مشتركا مضادا لكورونا؟

الخارجية الروسية: مستعدون لتنظيم إنتاج لقاح "سبوتنيك-V" في أمريكا اللاتينية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:00 م

الزمالك يرفض تجديد عقد زيزو

عاجل.. السطو المسلح على سيارة ضابط بالطريق الدائري الإقليمي

01:52 م

قبل الرحيل.. تفاصيل جلسة الأهلي مع جيرالدو

02:57 م

الحكومة تحسم الجدل حول ارتفاع أسعار الكمامات والمطهرات

02:05 م

جدول مباريات الدور التمهيدي الثاني لكأس مصر

03:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض