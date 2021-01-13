التفاصيل الكاملة بشأن التطعيم الشامل في روسيا بلقاح سبوتينك v

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في ظل الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تشهد روسيا حملة تطعيم شاملة، يوم الاثنين المقبل، بلقاح (سبوتنيك V) ضد الوباء اللعين.



ويرصد "الفجر"، تفاصيل التطعيم الشامل في روسيا بلقاح (سبوتينك v).



تطعيم شامل في روسيا

أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوامره ببدء حملة تطعيم شاملة ضد فيروس كورونا بداية من الاثنين المقبل في كل روسيا.



ووصف بوتين، اللقاح الروسي (سبوتنيك V) ضد فيروس كورونا بأنه الأفضل في العالم، لكنه أكد أنه من الضروري فهم كيفية عمله في ظروف العديد من السلالات المتغيرة للفيروس.



تطعيم الأكثر عرضة لكورونا

وكانت روسيا، بدأت برنامج التطعيم ضد كورونا، للأشخاص الأكثر عرضة لخطر الفيروس، وذلك باستخدام لقاحها المطور Sputnik V، والذي تم تسجيله في أغسطس.



ويقول المطورون إن اللقاح فعال بنسبة 95٪ ولا يسبب أي آثار جانبية كبيرة، لكنه لا يزال يخضع لاختبارات جماعية.



تطعيم كبار السن

وسبقها، سجلت السلطات الروسية، كبار السن الذين يبلغ عمرهم 60 فيما فوق، للبدء في تطعيهم اللقاح الروسي "سبوتينك في".



واستطاعت وزارة الصحة الروسية، الحصول على ترخيص في 30 يونيو الماضي، لإجراء الاختبارات السريرية للقاح السائل والجاف، الذي صممه مركز (جيمالي) بالتعاون مع (معهد البحوث العلمي المركزي رقم 48) التابع لوزارة الدفاع.



ويقول النائب الأول لوزير الدفاع الروسي روسلان تساليكوف، إن المختصون العسكريون والعلماء، قاموا بإجراء التقييمات النهائية لنتائج اختبار اللقاح الجديد"، مشيرًا إلى أن كل المتطوعين بخير وقد حصلوا على المناعة ضد الفيروس، وبهذا يمكن القول إن أول لقاح، بات جاهزًا.



وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.



وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.



ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.