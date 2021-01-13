البورصة تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي وارباح 2 مليار جنيه
الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:21 م
الفجر الاقتصادي
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات؛ لتحافظ على مكاسبها التى حققتها منذ بداية الجلسة.
وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند
مستوى 674.324 مليار جنيه.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 11388 نقطة، للجلسة السادسة على التوالي، وصعد مؤشر "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 2227 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 3225 نقطة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا