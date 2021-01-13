وضع حاجز رملي بكورنيش المكس بالإسكندرية إستعدادا لنوة الفيضة الكبرى (صور)

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بدأت الأجهزة التنفيذية بحي العجمى غرب الإسكندرية، برئاسة السيد موسى، في الإستعداد لاستقبال نوة الفيضة الكبرى، واحتمالية سقوط الأمطار.



ووجه السيد موسى، رئيس حى العجمى، برفع حالة التأهب بجميع قطاعات الحى بالتعاون مع إدارة المتابعة الميدانية وجميع التنفيذيين.



وتحت إشراف سكرتير عام الحى، قام عمال إدارة النظافة بعمل حاجز بأجولة الرمال بكورنيش المكس، قطاع الدخيلة.



من جهه اخرى تم إستكمال أعمال تقليم الأشجار الضخمة قبل النوة لتلافى حدوث أضرار والبدء فى تبليط النخيل بالجزيرة الوسطى بشهر العسل بفرقة نخالة المركزية وقد تم رفع مخلفات أعمال التقليم بواسطه عمال الحدائق والمركزية.



كما تم تسليك سدد صرف صحى بكباش وعمال منطقة العجمى للصرف وتطهير خط الصرف بشارع ريدنبكس بالكامل ابويوسف بحرى فى وجود رئيس قطاع الهانوفيل بحرى ادارة المتابعة الميدانيةو متابعه اعاده تطهير شنايش تصريف مياه الأمطار بطريق اسكندريه مطروح قبلى بداية من كافتيريا الامل حتى مدخل شارع ناتالى بالدرايسه قبلى بواسطه عمال منطقة العجمى للصرف الصحى وإعلان التمركز وتركيب وتجهيز بداله 8بوصه لرفع وسحب المياه من الجانب البحرى إلى الجانب القبلى قطاع أكتوبر،ومتابعه اعاده تطهير شنايش تصريف مياه الأمطار بطريق اسكندريه مطروح قبلى بجوار الجزيره الوسطى من ناصيه شارع مستشفى العجمى العام حتى أمام جامع القويرى بعمال منطقة العجمى للصرف الصحى وتمركز سياره سيول وسيارتى كسح تابعين لشركة الصرف الصحى وذلك بمدخل موقف ك21 فى وجود رئيسى قطاعى ابوتلات واكتوبر.

