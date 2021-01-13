وزير البترول يوجه بضرورة الإسراع في مشروعات التحول الرقمي بمعامل التكرير

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:11 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس أعمال الجمعيات العامة لشركتى العامرية لتكرير البترول والإسكندرية للبترول، بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لاعتماد موازناتها التخطيطية للعام المالى القادم  2021 / 2022.

 

وأكد المهندس طارق الملا خلال الجمعيات على أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ مشروعات التوسعات الانتاجية والاحلال والتجديد وتطوير البنية الاساسية بمصفاتي تكرير العامرية والاسكندرية دعماً لتحقيق اهداف زيادة الانتاج وتوفير منتجات بترولية عالية الجودة تتناسب مع متطلبات الاستهلاك بالسوق المحلية، مؤكداً في هذا الصدد علي ضرورة تضافر الجهود والاستفادة المثلي من الخبرات المصرية المتميزة بشركتي انبي وبتروجت الاذرع الاستشارية والتنفيذية لقطاع البترول في انجاز المشروعات المخططة، موجهاً بسرعة التنسيق للانتهاء من كافة الاجراءات اللازمة لإنجاز الأعمال بما يضمن سرعة تنفيذ الخطط الاستثمارية في التوقيتات المحددة.

 

ووجه الملا بالإسراع في مشروعات التحول الرقمي بمعامل التكرير والتي تشمل نظام ادارة الموارد والاصول ERP لدعم اتخاذ القرار ونظام البرمجة الخطية لتحقيق الربط الرقمي لكافة انشطة ومصافي التكرير بما يسهم في زيادة الكفاءة التشغيلية

 

 

كما شدد الملا علي سرعة الانتهاء من مشروعات التوافق البيئى والعمل علي مراجعة كافة الاجراءات في هذا الصدد في اطار الالتزام بواجبات المسئولية البيئية لقطاع البترول، ووجه بالاستمرار في برامج ترشيد أوجه الانفاق والعمل علي تعظيم الايرادات من خلال أساليب مستحدثة وبما لا يؤثر علي التشغيل والانتاج و التطوير، مشدداً على أهمية الالتزام بالحفاظ على السلامة الشخصية للعاملين من خلال المتابعة الدقيقة لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لتفادى فيروس كورونا والتي تمثل امرا بالغ الأهمية لمواجهة هذه الجائحة .

 

واستمع الوزير لعرض تقديمى من رئيسى الشركتين حول ملامح الموازنة التقديرية للعام المالى القادم حيث عرض الكيميائى على بدر رئيس شركة العامرية لتكرير البترول والمهندس محمد السيد صبحى رئيس الإسكندرية للبترول ملامح الموازنة التخطيطية لشركتيهما خلال العام المالى المقبل 2021/2022. 

 

وحضر أعمال الجمعيات الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ونوابه والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وهشام لطفى مساعد الوزير للشئون القانونية والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والمحاسب أشرف قطب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالوزارة والمحاسب أحمد رأفت وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول وممثلى وزارات المالية والتجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.

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