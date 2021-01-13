موعد مباراة آرسنال وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز

يستضيف ملعب الإمارات مساء الغد الخميس 14 يناير، لقاء يجمع بين آرسنال وضيفه كريستال بالاس، في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.









ويسعى آرسنال لمواصلة النتائج الجيدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتحقيق الفوز على جاره اللندني في المباراة.

وتغلب آرسنال في الجولة الماضية في الدوري الانجليزي على وست بروميتش ألبيون برباعية نظيفة.









بينما فاز كريستال بالاس بثنائية دون رد على نظيره شيفيلد يونايتد.









يحتل آرسنال المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة.









وتقام المباراة تمام العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة، الثامنة بتوقيت جرينتش.