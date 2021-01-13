جدول مباريات الدور التمهيدي الثاني لكأس مصر

وشهدت القرعة حصول بعض الفرق من على راحه وتأهلهم مباشرة للدور الثالث وهم، أشمون، وبني مزار، والماظة، وبدواي، ونبروة، كما ينتظر الألومنيوم الفائز من لقاء مركز شباب المراغة وأهلي المنشأة،

ويلعب منتخب السويس مع الفائز من دمياط وأبو كبير،