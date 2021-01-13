فضيحة جديدة لنجم مانشستر سيتي

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:28 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
أفادت تقارير صحفية بريطانية، عن عودة الفرنسي بنجامين ميندي نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، للتجاوزات من جديد، والخروج عن النص المعروف بشكل غير لائق.

ووفقاً لما ورد بصحيفة "صن" البريطانية، فإن ميندي أقام حفل في منزله ليلة رأس السنة، وتواجد هناك العديد من الأشخاص، وشهد الحفل مخالفة للبروتوكول الصحي للتعامل مع فيروس كورونا".

وتابعت:" وأرسل اللاعب دعوة لفتاة من اليونان عبر وسائل التواصل الإجتماعي واستقبلها داخل منزله، لمدة 4 أيام بدءا من 29 يونيو الماضي".

وأكدت الصحيفة أن الفتاة جاءت مباشرة إلى منزل ميندي، لاسيما انها ذهبة معا إلى ليدز لرؤية طبيب الأسنان الخاص بنجم السيتي".

وأتمت:"تلقت الفتاة رسالة من ميندي يوم الثاني من يوليو الماضي، لحذف مقطع فيديو نشرته على حسابها بموقع التواصل الإجتماعي إنستغرام تظهر خلاله داخل منزل اللاعب".

أخبار تهمك

وزيرة التجارة والصناعة تزف بشرى سارة لأصحاب المشروعات الصغيرة

منذ حوالي 8 ساعات

رونالدينيو يحرم كريستيانو رونالدو من برشلونة

منذ ساعة و نصف

قبل الرحيل.. تفاصيل جلسة الأهلي مع جيرالدو

منذ ساعة الا ربع

بيراميدز يعلن غياب نجم الفريق 6 شهور بسبب الإصابة

منذ حوالي 4 ساعات

موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

منذ حوالي 23 ساعة

مرشح برشلونة يوعد الجماهير بصفقة مبابي

منذ 39 دقيقة

تصريحات مُثيرة من مدرب إشبيلية بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يرفض تجديد عقد زيزو

منذ 41 دقيقة

عاجل.. السطو المسلح على سيارة ضابط بالطريق الدائري الإقليمي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مجلس النواب الأمريكي يصوّت على قرار يطالب بتفعيل مادة عزل ترامب

منذ حوالي 12 ساعة

3 أسباب وراء نجاح أتلتيكو مدريد

منذ أقل من ساعة

الحكومة تحسم الجدل حول ارتفاع أسعار الكمامات والمطهرات

منذ ساعة و نصف

ميدو: الأهلي حرم الإنتاج الحربي من أهم ما يميزه

منذ حوالي 10 ساعات

بيان رسمي.. الزمالك يكشف حقيقة هدم سور النادي

منذ ساعة و 11 دقيقة

جدول مباريات الدور التمهيدي الثاني لكأس مصر

منذ نصف ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الأربعاء

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:00 م

الزمالك يرفض تجديد عقد زيزو

عاجل.. السطو المسلح على سيارة ضابط بالطريق الدائري الإقليمي

01:52 م

قبل الرحيل.. تفاصيل جلسة الأهلي مع جيرالدو

02:57 م

الحكومة تحسم الجدل حول ارتفاع أسعار الكمامات والمطهرات

02:05 م

جدول مباريات الدور التمهيدي الثاني لكأس مصر

03:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض