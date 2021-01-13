تحديد موعد سفر الأهلي إلى للمشاركة في مونديال الأندية

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:28 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
يسافر بعثة النادي الأهلى إلى قطر يوم 29 من يناير الجارى، وذلك استعداداً لمواجهات كأس العالم للأندية الذى ينطلق فى الفترة من 1 فبراير حتى يوم 11 من الشهر ذاته.

ويشارك النادي الأهلى في 3 مواجهات فى الدورى الممتاز قبل السفر إلى قطر أولى هذه المباريات مواجهة البنك الأهلى يوم 17 يناير، ثم مباراة المقاولون العرب يوم 21 يناير، ويخوض آخر مباراة أمام بيراميدز يوم 26 يناير.

وسبق وتأهل المارد الأحمر للمشاركة فى كأس العالم للأندية بعد تتويجه بلقب دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الماضية على حساب الزمالك، فى نهائى القرن بالقاهرة.

وكان الأهلي قد حقق فوزا ثمينا على حساب الإنتاج الحربي بأربعة أهداف مقابل هدف ليواصل تربعه على قمة الدوري المصري.

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