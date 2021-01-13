موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:07 م
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
حقق مانشستر يونايتد فوزاً هاماً على مضيفه بيرنلي، في المباراة التي شهدها ملعب تيرف مور، في لقاء مؤجل من الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.


سجل هدف اليونايتد الوحيد، النجم بول بوجبا، في الدقيقة 71 من عمر اللقاء بتسديدة قوية.


وبهذا الفوز، رفع مانشستر يونايتد رصيده للنقطة 36 بفارق 3 نقاط أمام ليفربول صاحب المركز الثاني.


ويواجه اليونايتد في الجولة الماضية، غريمه ليفربول، في قمة مواجهات الجولة 19 بملعب أنفيلد.


وتقام المباراة تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة، الرابعة والنصف بتوقيت جرينتش.

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