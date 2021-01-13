غير مستقر.. 4 تحذيرات من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة

Advertisements

وجه مسئولو هيئة الأرصاد الجوية عدة تحذيرات للمواطنين خلال الساعات الأخيرة، بشأن حالة الطقس المتوقعة الأيام المقبلة، مؤكدين أن اضطرابات جوية تطرأ على المناخ ومن الضروري أن يكون المصريين على أتم الاستعداد.



طقس مائل للبرودة:

وقالت الهيئة إن يوم الخميس يشهد طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وجنوب سيناء شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، والطقس ليلًا بارد على السواحل الشمالية.



أمطار ورياح وأتربة:

وتابعت: "تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من الوجه البحري " 40 % " وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية " 60 % "، وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال وجنوب الصعيد، نشطة على السواحل الغربية والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية".



وهذا الأمر يتكرر يوم الجمعة، حيث ويسود بعد غدً الجمعة طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، والطقس ليلًا بارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتتوقع هيئة الأرصاد أن هناك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحري " 40 % " وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية " 50 % ".



لا لتخفيف الملابس:

وقال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الشتاء قادم وعلى المواطنين عدم تخفيف الملابس الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض وستصل إلى 19 درجة يوم الخميس.



تعرض البلاد لمنخفض جوى:

وفي تصريحات تليفزيونية، أضاف مدير إدارة التنبؤات: "اليوم سيكون بداية لوجود تقلبات جوية.. بداية لكسر حالة الإستقرار الشديد الموجود بالباد خلال الأيام الماضية وهناك نشاط بالرياح وتقلبات جوية منذ الساعات الأولى من اليوم"، لافتا إلى أنه أدى إلى وجود أتربة خاصة على الطرق الصحراوية والمكشوفة، نظرا لتعرض البلاد لمنخفض جوى.



وأكد أن المنخفض الجوى يؤثر على محافظات شمال البلاد بصفة عامة ومنخفض السودان يؤثر على جنويها، متابعا أنه سيكون هناك أتربة تقلل مستوى الرؤية الأفقية على الطرق على القاهرة وشمال الصعيد والوجه البحرى ومدن القناة وشمال ووسط سيناء.

