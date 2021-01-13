سهام صالح تدعم منتخب مصر لكرة اليد قبل انطلاق افتتاح مونديال اليد

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:03 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
دعمت سهام صالح مذيعة قناة الأهلي، منتخب مصر لكرة اليد قبل ساعات من انطلاق افتتاح بطولة العالم لكرة اليد في السابعة مساء اليوم الأربعاء، على صالة استاد القاهرة.

وكتبت سهام صالح عبر حسابها الرسمي فيسبوك :"بداية المشوار مع أبطالنا لكرة اليد فى افتتاح المونديال اليوم .. معانا يارب".

وتنطلق بعد ساعات قليلة بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، التي تحتضنها أرض الفراعنة في الفترة من 13 يناير الجاري، حتى نهاية الشهر.

تقام البطولة بمشاركة 32 منتخبًا لأول مرة في تاريخها، وتعد هذه النسخة هي رقم 27 في تاريخ المونديال.

ويفتتح منتخبنا الوطني مشواره في المونديال بمواجهة نظيره التشيلي مساء اليوم، وسط إجراءات احترازية مشددة تحسبًا لتفشي فيروس كورونا.

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