رياح بسرعة 36 كم وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:54 م
رياح محملة بالأتربة
رياح محملة بالأتربة
حذرت لأرصاد الجوية، من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، مؤكدة أن الرياح المثيرة للأتربة والرمال ستكون على مناطق من القاهرة والوجه البحري ومناطق من الصحراء الغربية ومدن القناة والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن سرعة الرياح على القاهرة 36 كم في الساعة، ويصاحبها إثارة للرمال والأتربةـ وتظهر السحب المتوسطة والمنخفضة على السواحل الغربية وشمال الدلتا بعد مرور الجبهة الباردة يصاحبها سقوط أمطار خفيفة.

وأعلنت الأرصاد أن هناك فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا والقاهرة وشمال الصعيد وشمال ووسط سيناء، وهذا يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وحذر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من موجة طقس غير مستقرة تبدأ اليوم، موجها نصائح مهمة للمواطنين للتعامل مع موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ونشاط الرياح المثارة بالأتربة والرمال والاضطراب الذي سيحدث في حركة الملاحة البحرية.

وعن النصائح التي وجهها مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خاصة لكبار السن، وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية، وأصحاب الأمراض المناعية، تتمثل في التالي:

- على هذه الفئات تجنب الأنشطة اليومية في الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الآثار السلبية الناتجة عن نشاط الرياح والرمال والأتربة المثارة.

- احذروا من التعرض المباشرة للأتربة والرمال التي تثار نتيجة هذه الرياح، خصوصا ساكني المدن الجديدة والقريبة من المناطق الصحراوية.

- عدم تخفيف الملابس الشتوية، نظرا لان درجات الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ بدءًا من يوم الخميس المقبل بمعدل يتراوح بين 5:4 درجات مئوية.

- يجب عليكم متابعة النشرات الجوية باستمرار.

- التزموا بتعاليم الإدارة العامة للمرور.

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