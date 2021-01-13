المقاولون العرب يطلب صلاح محسن من الأهلي

تلقى مسئولو الأهلي عرضا رسميا من المقاولون العرب بشأن استعارة الفريق لنهاية الموسم على سبيل الإعارة.





وقال مصدر بالأهلي أن فريق الذئاب يرغب في ضم صلاح محسن لنهاية الموسم على سبيل الإعارة بقرار من عماد النحاس المدير الفني للمقاولون.





وأضاف، أن موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء رفض رحيل اللاعب في الفترة الحالية بعد أن غادر زميله ياسر ريان لسيراميكا.





وفاز الأهلي على الإنتاج الحربي برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السلام في سابع جولات الدورى العام.



