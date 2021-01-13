محمود وحيد يشارك في مران الأهلي الجماعي بعد التعافي من الإصابة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:54 م
بوابة الفجر
علي نبوي
انتظم محمود وحيد، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  في تدريبات الكرة بالفريق صباح اليوم الأربعاء.

وتعافى اللاعب من الإصابة في الركبة، حيث خضع خلال الأيام الماضية لبرنامج علاجي وتأهيلي للتعافي من الإصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي المقرر لها الأحد المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها على استاد حرس الحدود بالمكس.

وفاز الأهلي أمس على الإنتاج الحربي برباعية مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الأهلي بمدينة السلام.

أخبار تهمك

موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

منذ حوالي 22 ساعة

بيراميدز يعلن غياب نجم الفريق 6 شهور بسبب الإصابة

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو يطالب حسام البدري بإشراك نجم الزمالك أساسيا في منتخب مصر

منذ حوالي 10 ساعات

تصريحات مُثيرة من مدرب إشبيلية بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو يكشف سر تألق الزمالك مع باتشيكو

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل جديدة عن مصالحة مصر مع قطر

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الإنتاج الحربي

منذ حوالي 21 ساعة

الحكومة تحسم الجدل حول ارتفاع أسعار الكمامات والمطهرات

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الأربعاء

منذ حوالي 13 ساعة

وزيرة التجارة والصناعة تزف بشرى سارة لأصحاب المشروعات الصغيرة

منذ حوالي 7 ساعات

ميدو: الأهلي حرم الإنتاج الحربي من أهم ما يميزه

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مجلس النواب الأمريكي يصوّت على قرار يطالب بتفعيل مادة عزل ترامب

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. السطو المسلح على سيارة ضابط بالطريق الدائري الإقليمي

منذ ساعة و 10 دقيقة

مسؤول أمريكي: الضربات الإسرائيلية على سوريا نُفِّذت بتعليمات من الولايات المتحدة

منذ 38 دقيقة

رونالدينيو يحرم كريستيانو رونالدو من برشلونة

منذ أقل من ساعة

وزير قطاع الأعمال يفجر مفاجأة حول سبب تصفية مصنع الحديد والصلب

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:05 م

الحكومة تحسم الجدل حول ارتفاع أسعار الكمامات والمطهرات

عاجل.. السطو المسلح على سيارة ضابط بالطريق الدائري الإقليمي

01:52 م

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الأربعاء

02:09 ص

رونالدينيو يحرم كريستيانو رونالدو من برشلونة

02:07 م

تصريحات مُثيرة من مدرب إشبيلية بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد

11:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض