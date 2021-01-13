الأهلي راحة من التدريبات غدًا بقرار موسيماني

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:53 م
بوابة الفجر
علي نبوي
قرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدا الخميس.

ويستأنف الفريق تدريباته بعد غدٍ الجمعة؛ استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن الأهلي خاض مرانا خفيفا اليوم الأربعاء بعد الفوز أمس على الإنتاج الحربي برباعية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز

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