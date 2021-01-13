بيان رسمي.. الزمالك يكشف حقيقة هدم سور النادي

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:30 م
بوابة الفجر
محمد زكي
أصدرت إدارة نادي الزمالك بيانا رسميا لكشف حقيقة قيام الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة بهدم سور النادي النهري.

وأكدت إدارة النادي في بيانها أنها اتفقت مع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على "فك" السور بالتنسيق بين حي العجوزة، والإدارة الهندسية بالنادي، وأن كل ما أشيع عن دخول "بلدوزر" وهدم السور من قبل حي العجوزة غير صحيح بالمرة. 

وشددت إدارة النادي على أنها قررت وبالاتفاق مع المحافظة إزالة أي مخالفات يتم رصدها عن طريق النادي نفسه، وأن الأمر ليس مرتبط بالزمالك على وجه الخصوص وإنما إجراء طبيعي وعام ضد أي منشأة مخالفة.

وينص القانون على عدم تجاوز ارتفاع أي سور على كورنيش النيل 90 سم، وذلك ليسمح للمواطن برؤية نهر النيل، وسبق وأن تم إنذار مسؤولي النادي السابقين أكثر من مرة بتصحيح الأعمال المخالفة.

وأضافت الإدارة أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وافق على التصالح وتخفيض الغرامات التي بلغت 7 ملايين جنيه إلى أدنى قيمة نتيجة مخالفة السور ومخالفات الكهرباء والماء، كما وعد اللجنة بإدخال المياه والكهرباء للنادي في أقرب وقت.

أخبار تهمك

وزير قطاع الأعمال يفجر مفاجأة حول سبب تصفية مصنع الحديد والصلب

منذ حوالي 19 ساعة

ميدو: الأهلي حرم الإنتاج الحربي من أهم ما يميزه

منذ حوالي 9 ساعات

وزيرة التجارة والصناعة تزف بشرى سارة لأصحاب المشروعات الصغيرة

منذ حوالي 7 ساعات

موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

منذ حوالي 22 ساعة

تفاصيل جديدة عن مصالحة مصر مع قطر

منذ حوالي 6 ساعات

الحكومة تحسم الجدل حول ارتفاع أسعار الكمامات والمطهرات

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مجلس النواب الأمريكي يصوّت على قرار يطالب بتفعيل مادة عزل ترامب

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الإنتاج الحربي

منذ حوالي 21 ساعة

تصريحات مُثيرة من مدرب إشبيلية بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو يكشف سر تألق الزمالك مع باتشيكو

منذ حوالي 8 ساعات

ميدو يطالب حسام البدري بإشراك نجم الزمالك أساسيا في منتخب مصر

منذ حوالي 9 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الأربعاء

منذ حوالي 13 ساعة

رونالدينيو يحرم كريستيانو رونالدو من برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. السطو المسلح على سيارة ضابط بالطريق الدائري الإقليمي

منذ ساعة و 8 دقيقة

مسؤول أمريكي: الضربات الإسرائيلية على سوريا نُفِّذت بتعليمات من الولايات المتحدة

منذ 36 دقيقة

بيراميدز يعلن غياب نجم الفريق 6 شهور بسبب الإصابة

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:05 م

الحكومة تحسم الجدل حول ارتفاع أسعار الكمامات والمطهرات

عاجل.. السطو المسلح على سيارة ضابط بالطريق الدائري الإقليمي

01:52 م

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الأربعاء

02:09 ص

رونالدينيو يحرم كريستيانو رونالدو من برشلونة

02:07 م

تصريحات مُثيرة من مدرب إشبيلية بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد

11:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض