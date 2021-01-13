اليوم.. تامر حسني يحيى حفل افتتاح كأس العالم لكرة اليد

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:51 م
بوابة الفجر
نور طلعت

سيُقدم الفنان تامرحسني، الأغنيه الرسميه لكأس العالم لكرة اليد الذي ستستضيفه مصر حيث قام بتصويرها على طريقة الڤيديو كليب وسط أشهر معالم مصر بين القاهرة وأسوان والجلاله العين السخنه.


ويكون حسني، نجم حفل الإفتتاح المقام بالصاله المغطاه لاستاد القاهره وذلك مساء اليوم وسط عرض استعراضي عالمي ضخم يعد الاول من نوعه في مصر وسيقدم حسني، معه في العمل مطرب الراب مروان موسى ومطربه صاعده من اكتشافه هدى الشربيني لأداء الجزء الخاص باللغه الانجليزيه.


الأغنية تحمل عنوان "ارفع ايدك" وهي من كلمات منه القيعي، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع علي فتح الله، و
الكليب من إخراج أشرف حمدي

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