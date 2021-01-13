ميسي يوجه ضربة قاتلة لبرشلونة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:21 م
ميسي
ميسي
الفجر الرياضي
تحوم الشكوك حول مشاركة الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، أمام ريال سوسيداد، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن أن فريق برشلونة غادر إلى ملعب التدريبات، من أجل خوض مرانًا تنشيطيًا أخيرًا، استعدادًا لمباراة سوسيداد، باستثناء الثنائي ليونيل ميسي ورونالد أراوخو.


وشارك ميسي في تدريبات برشلونة، التي أقيمت أمس الثلاثاء، بشكل طبيعي (على الأقل في الدقائق التي سُمح خلالها بتواجد وسائل الإعلام)، دون معرفة ما إذا كان تعرض للإصابة فيما بعد أم لا في مباراة غرناطة الأخيرة بالدوري الإسباني.

وباتت ميسي مهددًا بعدم المشاركة أمام ريال سوسيداد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني خاصة أنه لم ينضم للفريق اليوم.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميسي ليونيل ميسي برشلونة الدوري الاسباني اخبار برشلونة اليوم

أخبار تهمك

الحكومة تحسم الجدل حول ارتفاع أسعار الكمامات والمطهرات

منذ ساعة

ميدو: الأهلي حرم الإنتاج الحربي من أهم ما يميزه

منذ حوالي 9 ساعات

موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

منذ حوالي 22 ساعة

ميدو يطالب حسام البدري بإشراك نجم الزمالك أساسيا في منتخب مصر

منذ حوالي 10 ساعات

ميدو يكشف سر تألق الزمالك مع باتشيكو

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السطو المسلح على سيارة ضابط بالطريق الدائري الإقليمي

منذ ساعة و 13 دقيقة

تصريحات مُثيرة من مدرب إشبيلية بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل جديدة عن مصالحة مصر مع قطر

منذ حوالي 7 ساعات

مسؤول أمريكي: الضربات الإسرائيلية على سوريا نُفِّذت بتعليمات من الولايات المتحدة

منذ 41 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الأربعاء

منذ حوالي 13 ساعة

وزيرة التجارة والصناعة تزف بشرى سارة لأصحاب المشروعات الصغيرة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مجلس النواب الأمريكي يصوّت على قرار يطالب بتفعيل مادة عزل ترامب

منذ حوالي 11 ساعة

وزير قطاع الأعمال يفجر مفاجأة حول سبب تصفية مصنع الحديد والصلب

منذ حوالي 19 ساعة

بيراميدز يعلن غياب نجم الفريق 6 شهور بسبب الإصابة

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الإنتاج الحربي

منذ حوالي 21 ساعة

رونالدينيو يحرم كريستيانو رونالدو من برشلونة

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

كادينا كوبي: هذا اللاعب سيحل محل ميسي في تشكيل برشلونة أمام الريال

قائمة عظماء البرازيل الذين سجلوا لبرشلونة في ريال مدريد

ميسي يفجر قنبلة الموسم عن كريستيانو رونالدو

ميسي يختار أفضل 5 لاعبين في العالم ويستثني كريستيانو رونالدو

ميسي: أشتاق إلى كريستيانو رونالدو

قبل موقعة كامب نو.. أرقام مُرعبة لـ"ميسي" ضد ريال سوسيداد

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:52 م

عاجل.. السطو المسلح على سيارة ضابط بالطريق الدائري الإقليمي

الحكومة تحسم الجدل حول ارتفاع أسعار الكمامات والمطهرات

02:05 م

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الأربعاء

02:09 ص

رونالدينيو يحرم كريستيانو رونالدو من برشلونة

02:07 م

تصريحات مُثيرة من مدرب إشبيلية بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد

11:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض