ميسي يوجه ضربة قاتلة لبرشلونة

تحوم الشكوك حول مشاركة الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، أمام ريال سوسيداد، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.





وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن أن فريق برشلونة غادر إلى ملعب التدريبات، من أجل خوض مرانًا تنشيطيًا أخيرًا، استعدادًا لمباراة سوسيداد، باستثناء الثنائي ليونيل ميسي ورونالد أراوخو.









وشارك ميسي في تدريبات برشلونة، التي أقيمت أمس الثلاثاء، بشكل طبيعي (على الأقل في الدقائق التي سُمح خلالها بتواجد وسائل الإعلام)، دون معرفة ما إذا كان تعرض للإصابة فيما بعد أم لا في مباراة غرناطة الأخيرة بالدوري الإسباني.





وباتت ميسي مهددًا بعدم المشاركة أمام ريال سوسيداد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني خاصة أنه لم ينضم للفريق اليوم.







