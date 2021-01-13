محافظ المنيا يوجه إدارة خدمة المواطنين باستقبال الشكاوى إلكترونيا فقط

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، باستقبال كافة شكاوى المواطنين الكترونيا فقط، يأتي ذلك نظرا لما تمر به البلاد من ظروف استثنائية، وبناءً على قرارات رئيس مجلس الوزراء باتخاذ العديد من الاجراءات للحد والوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد خلال الموجة الثانية لمواجهة الفيروس، والسيطرة عليه بمنع الأنشطة الجماعية، ولمنع انتقال العدوي ومحاصرة الفيروس من الانتشار، وحفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.





وأعلنت إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة عن استقبال الشكاوي إلكترونيا فقط من خلال:

- الاتصال بالخط الساخن 16528

- ارسال الشكاوى عن طريق خدمة الواتساب بالإدارة 01100585052