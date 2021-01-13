الشهيد الـ309.. "الأطباء" تنعى رئيس قسم عناية القلب بمستشفى طلخا العام

نعت نقابة الأطباء الشهيدة الدكتورة عزة إبراهيم، رئيس قسم عناية القلب بمستشفى طلخا العام، والتى توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا.





وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".





وأشارت النقابة أن الشهيدة الدكتورة عزة إبراهيم، الطبيب رقم الــ(309)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.



