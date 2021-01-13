الشهيد الــ308.. "الأطباء" تنعى أستاذ الأطفال بطب الأزهر

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:27 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور حسن أبو سيف، استاذ الأطفال بطب الأزهر، والذي توفى إثر الإصابة بكوڤيد 19.

وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة، إلى أن الشهيد الدكتور حسن أبو سيف، الطبيب رقم الــ(308)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.

وأكدت النقابة أن الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتى الآن تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.

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