الشهيد الــ308.. "الأطباء" تنعى أستاذ الأطفال بطب الأزهر

نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور حسن أبو سيف، استاذ الأطفال بطب الأزهر، والذي توفى إثر الإصابة بكوڤيد 19.





وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".





وأشارت النقابة، إلى أن الشهيد الدكتور حسن أبو سيف، الطبيب رقم الــ(308)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.



