مسؤول أمريكي: الضربات الإسرائيلية على سوريا نُفِّذت بتعليمات من الولايات المتحدة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:24 م
غارات إسرائيلية
غارات إسرائيلية
وكالات

أكد مسؤول استخباراتي أمريكي، اليوم الأربعاء، أن الضربات الإسرائيلية على سوريا، نُفِّذت بناء على معلومات استخبارية قدمتها الولايات المتحدة.

 

وقال المسؤول الأمريكي، إن الغارات الإسرائيلية استهدفت مستودعات كانت بمثابة خط أنابيب لمكونات تدعم البرنامج النووي الإيراني.

 

وأضاف المسؤول الأمريكي، أن وزير الخارجية مايك بومبيو ناقش الغارة الجوية، يوم الثلاثاء، مع يوسي كوهين رئيس الموساد.

 

وقد أعلن المرصد السوري، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على شرقي سوريا إلى 40 قتيلًا.

 

وقد أفاد المرصد، بمقتل 9 سوريين في القصف الإسرائيلي وأكثر من 30 من جنسيات أجنبية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، قتل 15 مسلحا ينتمون إلى ميليشيات موالية لإيران، في قصف جوي على مواقع عدة من ريف البوكمال شرقي سوريا.

 

وأعلنت "سانا" حينها أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لغارات جوية، قالت إسرائيل إنها شنتها جنوبي سوريا.

 

 

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