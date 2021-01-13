إلغاء تكليف المستشار الهندسي لمحافظة القليوبية بعد سب مواطني بنها

أمر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، إلغاء تكليف المستشار الهندسي لمحافظة القليوبية، على خلفية سب مواطني بنها المعترضين على تطوير المدينة، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



