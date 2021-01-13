إلغاء تكليف المستشار الهندسي لمحافظة القليوبية بعد سب مواطني بنها
الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:22 م
محمد ضوه
أمر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، إلغاء تكليف المستشار الهندسي لمحافظة القليوبية، على خلفية سب مواطني بنها المعترضين على تطوير المدينة، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وكان قد قرر اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، في وقت سابق، فتح تحقيق عاجل على خلفية ما صدر عن مدير مركز معلومات الشبكات الأرضية عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من إهانة لمواطني المحافظة، وخاصة العاصمة بنها بعد وصفهم بـ"البهائم".