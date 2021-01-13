ضبط عاطل بحوزته تذاكر هيروين وسلاح أبيض في بني سويف

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:21 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
تمكنت مباحث قسم شرطة بني سويف، بإشراف اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، من ضبط عاطل بحوزته تذاكر هيروين وسلاح أبيض ومبلغ مالي.

كانت معلومات قد وردت للنقيب هشام هديب، معاون مباحث القسم بإشراف الرائد شريف جمال معاون أول المباحث تفيد قيام "إ. م. ع" وشهرته إسلام بلومنت «عاطل» ومقيم بندر بني سويف، بترويج المواد المخدرة وبيعها لعملائه.

وبعرض المعلومات على العقيد وليد طاحون مفتش مباحث البندر أمر بعرضها على العميد أسامة جمعة، مدير المباحث الجنائية الذي قرر على الفور بسرعة ضبطه، وبتقنين الإجراءات باستئذان نيابة بندر بني سويف أعد النقيب هشام هديب كمينا له، وتمكن من ضبطه.

وبتفتيشه عثر معه على ٤٠ تذكرة هيروين وسلاح أبيض «مطواه» ومبلغ مالي، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمطواه بقصد الدفاع عن النفس والمبلغ المالي من حصيلة الإتجار.

وحرر محضر بالواقعة، وإحيل إلى نيابة بندر بني سويف لتباشر التحقيق.

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