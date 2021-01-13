من التزيين إلى التأمين.. كيف اهتمت الدولة بكأس العالم لكرة اليد؟

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:17 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
وجهت مؤسسات الدولة اهتمام كبير بكأس العالم لكرة اليد، الذي ينطلق اليوم الأربعاء، وسط نظرات العالم لاستعدادات مصر لتلك البطولة والشكل الذي ستظهر عليه.

كأس العالم لكرة اليد، ينطلق اليوم 13 يناير حتى 31 يناير، وهي بطولة كرة اليد دولية، وتقام كل سنتين تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة اليد منذ عام 1938، وفي البطولات الستة والعشرين التي عقدت، فازت 11 دولة مختلفة باللقب، وفرنسا هي أكثر المنتخبات تتويجًا باللقب بعدما فازت 6 ألقاب، تليها السويد ورومانيا برصيد 4 ألقاب لكل منهما.

يرفع المنتخب المصري لكرة اليد الستار اليوم الأربعاء عن فعاليات النسخة الـ27 من بطولة العالم وتنطلق مباراة مصر وتشيلي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

من المنتظر أن تذاع مباراة مصر وتشيلي عبر فضائية أون تايم سبورتس 1، وأون تايم سبورتس 3، بالإضافة إلى قناة تايم سبورتس البث الأرضي، ومن المنتظر أن يبدأ حفل الافتتاح الساعة 5:40، وينتهي 6:30، بجانب وجود استديو تحليلي يقدمه جوهر نبيل.

تزيين استاد القاهرة
واهتمت محافظة القاهرة بالبطولة اهتمام خاص، حيث شهدت مداخل استاد القاهرة الدولى أعمال تطوير وإضاءة حديثة شملت محيط الاستاد بالكامل، وشهد محيط استاد القاهرة تزيين للحدائق بالزهور وكذلك الإنارة، كما تم تثبيت الأعلام المصرية، وإنارة الأعمدة بشكل جمالى، بالإضافة إلى تثبيت لافتات البطولة بطول سور استاد القاهرة ولافتات ترحيب بالحدائق الخاصة بالشوارع، بالإضافة إلى تجميل مدخل الاستاد.

استعدادات أمنية مشددة
كما أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعداداتها اللازمة لتأمين البطولة وتم رفع درجة الاستعداد من خلال الانتشار الأمني المكثف بمحيط الملاعب والصالات التي ستشهد فعاليات البطولة وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بالطرق لتحقيق السيولة المرورية وتمكين الفرق المتنافسة من الوصول إلى الملاعب في سهولة ويسر.

وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع للتعامل الفوري مع جميع المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.

تحركات وزير الكهرباء
ومن جانبه، نبه الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على رؤساء شركات التوزيع التابع لها الصالات التى ستقام عليها المباريات أهمية التأكد من تأمين التغذية الكهربائية من مرافق وتوصيلات كهربائية وإضاءة وقنوات تليفزيون لنقل المباريات، وتأمين التغذية من مولدات ديزل تغطى كل الاحتياجات الكهربائية، وكذلك التغذية الكهربائية من الشبكة عن طرق مصدرين ( رئيسى + بديل )، بجانب المتابعة المستمرة من جاهزية فرق طوارئ إضافية للقيام بأية أعمال صيانة طارئة إذا لزم الأمر.

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الدولة المصرية قبلت التحدي في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد في ظروف جائحة فيروس كورونا ودفعت بقوة ليخرج الحدث بالشكل اللائق، مؤكدا أن البطولة سينقلها 145 دولة سواء الافتتاح أو المبارايات، مشيرًا إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا لتكون البطولة تمهيدًا لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو في ظل جائحة كورونا.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن حفل الافتتاح سيشهد حضور صحفيين وسفراء وممثلي بعض البعثات، دون وجود للجماهير، لافتًا إلى دعم الدكتور مصطفى مدبولي للبطولة منذ مرحلة إنشاء الصالات الجديدة، كما التقى بالمنتخب لتشجعيه ورفع الحالة المعنوية للاعبين.

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